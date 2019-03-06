شكرا لقرائتكم خبر عن توافق عربي على تزامن القمتين الاقتصادية و السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) اختتمت اليوم (الأربعاء) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة الصومال خلفًا للسودان، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي أعلن أنه تم التوافق خلال الاجتماع على عقد القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام، بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية، سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي، في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

اختتمت اليوم (الأربعاء) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة الصومال خلفًا للسودان، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي أعلن أنه تم التوافق خلال الاجتماع على عقد القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام، بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية، سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي، في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

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