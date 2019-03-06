برلين تعتبر ان طرد السفير الالماني في فنزويلا "يفاقم الوضع"

اسماء السيد - برلين: ندد وزير الخارجي الالماني الاربعاء بقرار فنزويلا طرد السفير الالماني في كراكاس، معتبرا انه "يفاقم الوضع".

وقال هايكو ماس في بيان مقتضب "انه قرار غير مفهوم، يفاقم الوضع ولا يساهم في التهدئة".

والسفير دانيال كرينر كان بين السفراء الغربيين الذين استقبلوا المعارض خوان غوايدو الاثنين لدى عودته الى كراكاس.

واضاف الوزير الالماني ان "دعمنا، دعم اوروبا، لخوان غوايدو يبقى ثابتا. لقد قام السفير كرينر بعمل ممتاز في كراكاس وخصوصا في الايام الاخيرة".

وتوجه 12 سفيرا غربيا ومن اميركا اللاتينية الاثنين الى مطار كراكاس لاستقبال غوايدو.



