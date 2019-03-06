شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. علاء عابد ومحافظ الفيوم والنواب يشهدون حفل تكريم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حفل تكريم الشهداء بنادى المحافظة بالفيوم، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والحزبية بمحافظة الفيوم، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والمهندس عبد القادر الجارحي وأعضاء هيئة مكتب محافظة الفيوم، حيث تم تكريم أسر الشهداء وإهداء ١٢ رحلة عمرة على أهالي الشهداء تبرع من أعضاء الحزب ونوابه.

وأكد النائب علاء عابد في كلمته أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وأن الشهداء من الجيش والشرطة قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيرا إلى أن العالم كله أشاد بنجاحات مصر فى مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أنقذت مصر من شبح الإفلاس، ومؤكدا فى ذات التوقيت أن الرئيس السيسى حرص على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الفقراء والبسطاء أى أعباء إضافية لدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى الذى حقق نجاحات كبيرة وبشهادة أكبر المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الدولية.

وأوضح أن الاهتمام بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية هو هدف رئيسى لجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل وينحاز للشعب المصرى.