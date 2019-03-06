شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم والبحث العلمى بمصر والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، يكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس والدراسات العليا بأنواعها، وتعتمد على القواعد والمعايير واللوائح الدراسية الألمانية.

ووفقا للاتفاقية، يتم تحصيل الرسوم الدراسية بالجنيه المصرى من الطلاب المصريين، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منح دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين، ويجوز للجامعة أن تنشئ فروعا أخرى وكليات وأنواع أخرى من التعليم الألمانى بعد موافقة وزير التعليم العالى.

وتشمل الاتفاقية أن يتم تعيين رئيس للجامعة ألمانى بشكل قانونى وإدارى أمام السلطات المختلفة، ويعين وزير التعليم العالى مستشارا بعد أخذ رأى الجامعة.