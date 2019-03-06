جولة خارجية || العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا .. 3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية .. حفل زفاف يتحول إلى مأساة (فيديو)

الموجز - إعداد _ محمد علي هـاشم

3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير

استقبلت دولة أفريقية 3 رسائل من قطر، إحداهما كانت من الأمير القطري تميم بن حمد.

وبعث الأمير تميم بن حمد برسالة إلى رئيس دولة غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما أرسل نائب الأمير القطري عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقيتين تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا لتهنئته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

واستقلت غانا عن المملكة المتحدة في 6 مارس/آذار عام 1957.(المصدر)

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا عاجلا، بشان القضاء السعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتسمية ستة من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي".

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن "مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصمعاني: "إن هذا الأمر هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونماءها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

من جانبهم، عبر القضاة الأعضاء، عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.(المصدر)

حفل زفاف يتحول إلى مأساة في اليمن (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصبي وهو يقدم عروضا بهلوانية خلال حفل زفاف في اليمن.

ويظهر مقطع الفيديو الصبي وهو يقدم رقصة استنشاق النار وإخراجها في شكل خيط ناري أو كرة نارية على أنغام الموسيقى، لتشتعل النيران في ملابسه ووجهه، بعدما أخفق في إتقان اللعبة.

وهرع الحضور لنجدة الصبي وقاموا بإخماد النار على الفور، حيث تحول حفل الزفاف إلى فوضى عارمة، ولم تعرف مدى الإصابات التي لحقت بالطفل جراء الحادث.(المصدر)