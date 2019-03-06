فيديو وانفوجرافيك .. 5 دول تحمي سماءها بصواريخ "إس - 400" بينها دولتان عربيتان .. وواشنطن تطلق تحذيراتها

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

تحذير أمريكي واضح يضع أنقرة أمام خيارين: إما منظومة إس-400 الروسية أو أف - 35 الأمريكية.

تحذير أتى هذه المرة على لسان المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو الذي هدد بإعادة النظر بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلة الشبح ومبيعات أسلحة محتملة أخرى. ضغوط قديمة جديدة ومتواصلة ضد أنقرة وغيرها.(المصدر)

أبرمت خمس دول في العالم اتفاقيات مع روسيا للحصول على نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس — 400"، الذي يعد أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم.

تمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، يستطيع رصد أهدافه وإسقاطها في مدى يتراوح بين 40 إلى 400 كم، وتنطلق صواريخه بسرعة 15 ضعف سرعة الصوت، وتريد كل من الصين والهند والسعودية وقطر وتركيا أن تحمي سماءها بتلك الصواريخ، وفقا لـ"آر تي"، التي أشارت إلى أن بعضها تسلم الصواريخ بينما تنتظر دول أخرى الاستلام أو استكمال الاتفاقيات الخاصة بالتسليم.

وتستطيع صواريخ "إس — 400" إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن السفير القطري لدى روسيا الاتحادية، فهد بن محمد العطية، أن بلاده تتطلع لشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس —400"، مشيرا إلى أن مفاوضات تجري بين الطرفين قد تنتهي قريبا في هذا الشأن، تشمل أيضا التعاون في التدريب والبحوث والصيانة.

في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن أنقرة وموسكو اتفقتا بشكل كامل بشأن شراء أربعة أفواج منظومات الدفاع الجوي طراز "إس- 400".

في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن مصدرا في قطاع التعاون العسكري التقني أفاد ببدء تنفيذ عقد توريد منظومات "إس-400" إلى جمهورية الصين الشعبية.

في يناير الماضي دخلت الهند وروسيا في المرحلة النهائية من المفاوضات حول توريد 5 منظومات روسية للدفاع الجوي "إس 400"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن وصول الصواريخ إلى الهند سيجري خلال عامين.

في يناير الماضي قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن اتفاق السعودية على صفقة صواريخ "إس —400" من روسيا يمثل ضربة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.(المصدر)