لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏احتراماً لوعد فخامة الرئيس العماد ميشال عون وكلمته، وللأقدميّة في مؤسسة الجيش اللبناني، المؤسسة التي ضحّت وتضحي يومياً من أجل الوطن، نتمنى التوفيق للعميد أمين العرم بمهامه الجديدة في رئاسة الأركان".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: نتمنى التوفيق للعميد أمين العرم في رئاسة أركان الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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