اصابة متطوع من الدفاع المدني بالاختناق اثناء عملية اخماد حريق جون

أصيب متطوع في الدفاع المدني بحالة اختناق اثناء عمله باخماد حريق معمل الفحم في جون، وعلى الفور عملت اسعاف "كشافة الرسالة" الى نقله الى مستشفى المركزي في مزبود.

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