خوري: الأميركيون لن يطلبوا من لبنان أمورا تعجيزية لا يمكن أن نفعلها

أكد مستشار رئيس الحكومة غطاس خوري أن "عودة سوريا الى الحضن العربي قرار تتخذه الجامعة العربية".

ومن جهة اخرى، لفت خوري الى أن "هناك تسوية بالبلد عنوانها الإتفاق مع كل القوى لإدارة شؤون البلد، واي تعكير لهذا الجو في البلد سيضر بمصلحة الجميع".

وأوضح أن "لا مصلحة لنا بأن ندخل في نزاعات محلية تؤدي الى عدم تنفيذ المهمة الأساسية للحكومة"، معتبراً أن "حكومة الى العمل تريد ان تقوم بكل ما اوكل اليها وعلى رأسه تنفيذ مقرات مؤتمر سيدر".

وأشار الى ان "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو هو وزير عقلاني ومتفهم لظروف لبنان وداعم للبنان"، لافتاً الى ان "وجوده على رأس وزارة الخارجية الاميركية يساعد بعدم دخول الأميركيين للحدود القصوى للعقوبات، ولن يطلب الأميركيين من لبنان أمورا تعجيزية لا يمكن ان نفعلها".

وشدد على ان "التوازنات الداخلية في لبنان نحن أدرى فيها والأميركيين يمكنهم ان يتمنوا علينا لكن لا أن يفرصوا".

وأشار خوري الى ان "كل الأحزاب اللبنانية لديها تمثيلها وكل الناس التي لديها قدرة تمثيلية يجب ان نحترمها".

ومن جهة أخرى، أكد أن "زيارة أي وزير لأي دولة لا يحظى بموافقة مجلس الوزراء لن تكون ملزمة للحكومة ولا تعتبر زيارة رسمية".