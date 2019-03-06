الحريري استقبل هولاند وعرض معه الوضع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في حضور السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه والنائب نزيه نجم والوزير السابق غطاس خوري. وقد أقام الحريري مأدبة عشاء على شرف هولاند، تخللتها أحاديث تناولت مجمل الوضع العام في لبنان والمنطقة.

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