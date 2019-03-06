الديمقراطي: جعجع آخر من يحق له التدخل في شؤون الطائفة الدرزيّة

اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان له، أن التدخّل المتكرّر لرئيس حزب القوات اللبنانيةسمير جعجع بشؤون طائفة الموحدين الدروز ومشيخة عقلها، هو أمر أكثر من مستغرب ومضحك،إذ يعرفُ "الحكيم" أكثر من غيره أنّه قد يكون آخر من يحق له التدخل أو حتى إبداء الرأي فيمايخصّ الدروز وشؤونهم الداخلية".

وأكد الحزب أن قرار الدولة السورية المتعلّق بإصدار بطاقات تعريف لرجال الدين من قبل مشيخةالعقل المتمثّلة بسماحة شيخ العقل الشيخ نصر الدين الغريب، هو قرار يحفظ أمن وسلامة مشايخنا،ولم يصدر إلا بعد دراسة وافرة ودقيقة له.