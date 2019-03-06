شربل: كي لا تتعرقل معركة الفساد يجب محاسبة الفاسد الصغير للايقاع بالكبير

رأى الوزير السابق مروان شربل، أن "يجب اعطاء رئيس الجمهورية جزء من صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لان الرئيس هو الساهر على الدستور وحين يخالف الوزير الدستور فهل يحوّله الرئيس الى المجلس، او من حق الرئيس محاسبته أيضا؟

ولفت شربل في حديث تلفزيوني، الى ان "لنتمكن من مكافحة الفساد بطريقة فعالة، علينا محاسبة الفاسد الصغير غير المحمي، للايقاع بالكبير واثبات التهم عليه، لأن الفاسد الكبير هو محمي اما بحصانته او بطائفته"، ورأى ان "في حال كان المدير العام في الدولة لا يعرف ان هناك فساد في إدارته فهذا معناه انه مقصر بواجباته الوظيفية وهي مصيبة اما في حال كان يعلم فهذا يعني انه مشارك في الفساد، وفي الحالتين يجب محاسبته". واضاف شربل "ان القانون 13 نصّ على ان يجب تأمين 86 نائبا لرفع الحصانة عن أي نائب متهم بجريمة،" كاشفا ان "القانون هذا اقره النواب انفسهم، فهل يمكن للنواب ان يقروا قانونا يسهل محاسبتهم؟" داعيا "المتمولين في مجلس النواب والذين تبلغ نسبتهم في هذا المجلس 65 بالمئة ان يمولوا هم الدولة بدل ان تستسدين الدولة من الخارج".