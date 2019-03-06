نوار الساحلي: الفساد لا طائفة له ويجب رفع الغطاء عن كل مرتكب

أوضح النائب السابق نوار الساحلي أن "طريقة محاكمة الرؤساء والوزراء هي عبر مجلس معين والرؤساء والوزراء لا يمكن محاكمتهم بالمحاكم العدلية بل عبر مجلس مؤلف من قضاة ونواب يمسى بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مشيراً إلى "اننا كجهة سياسية عندما تلكمنا عن مكافحة الفساد وأخذناه على عانقتا بدأ الجميع أن يتحدث بالموضوع و كأنه "موضة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي إلى أنه "إذا أرادت السلطة المحاسبة، فعلينا البدء من فوق أي الكبير قبل الصغير"، مؤكداً أن "المحاسبة تكون في كل الاتجاهات فالبلد أصبح فاسدا ومفسد وهذا الامر خطير جدا حيث بات تفكير المواطن بات فاسدا"، مشيراً إلى أنه "من الممكن ان يكون توقيف الصغير قبل الكبير فعالا اكثر لانه أسهل أن يبوح بما يعرفه".

وأشار إلى أنه "في لبنان عندما يتم توقيف شخص معين، تقف كل طائفته وراء ولكن الفساد لا طائفة له والفساد مسلم ومسيحي ودرزي ويجب رفع الغطاء عن كل مرتكب ولكن لا نعرف إذا يمكن الوصول إلى ذلك":