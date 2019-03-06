التوحيد العربي لجعجع: طائفة الموحدين الدروز ليست بحاجة لدروس في إدارة شؤونها الداخلية

توقّف حزب التوحيد العربي في بيان، "عند التدخل المستغرب لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في شؤون طائفة المسلمين الموحدين الدروز الداخلية، وتحديداً كلامه حول مشيخة العقل الذي إستفز شريحة واسعة من أبناء الطائفة وتحديداً في صفوف رجال الدين." مؤكدا أن "طائفة المسلمين الموحدين الدروز ليست بحاجة إلى دروس في إدارة شؤونها الداخلية وفي كيفية التعامل مع أبنائها والحفاط على سلامتهم."

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