أردوغان: قد ندرس حيازة منظومة إس-500 من روسيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه "قد تتم دراسة شراء منظومة "إس-500" من روسيا بعد شراء نظام "إس-400". وأوضح أردوغان في تصريح له "أننا لن نتراجع مطلقا عن صفقة شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا".

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