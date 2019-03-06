ترامب يعرب عن "خيبة أمله" في حال اعادت كوريا الشمالية بناء موقع صاروخي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "خيبة أمله " بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

وأعلن ترامب للصحافيين ان "من المبكر أن نحكم في ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالية صحيحة.

وكان ترامب التقى كيم الأسبوع الماضي في فيتنام للتفاوض على التخلص من ترسانة كوريا الشمالية النووية، إلا أن القمة انتهت بدون تحقيق أي تقدم.