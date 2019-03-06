كارن بيرس: مجلس الأمن سيعقد جلسة حول تورط النظام السوري بهجوم دوما

أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة كارن بيرس أن "مجلس الأمن سيعقد الأربعاء جلسة مغلقة لمناقشة تقرير يؤكد تورط النظام السوري في هجوم دوما الكيمائي". وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان 2018، مشيرة إلى أن "أسبابا منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا ساما تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان 2018 خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وهذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".

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