الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي

أفادت الرئاسة السودانية بأن "الرئيس السوداني عمر البشير أمر بإعفاء محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحيى جنقول بالمنصب".

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