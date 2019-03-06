مسؤول بالبيشمركة دعا إلى للتأهب لحرب جديدة مع "داعش"

دعا الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، الفريق جبار ياور، الجهات التي تناهض تنظيم "داعش"، إلى التأهب لحرب جديدة مع التنظيم، مشيراً إلى أن "داعش" إذا كان قد انتهى من الناحية الميدانية والعسكرية، لا يزال موجودا من الناحية الفكرية".

ولفت إلى أنه "يتعين علينا نحن الأطراف المناهضة للتنظيم خوض حرب جديدة معه، وهي الحرب الفكرية، وأن نضع آلية لها مع التحالف الدولي"، مشيراً إلى أن "وزارة البيشمركة بذلت جهودا للتحري عن البيشمركة المفقودين أو مجهولي المصير، وسجلت لديها 44 عنصرا مفقودا"، مضيفاً: "نحن مستمرون بالبحث عنهم سواء داخل العراق أو في سوريا".