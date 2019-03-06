مسؤول روسي: محاولة واشنطن عرقلة "إس 400" مع تركيا مؤشر ضعف

اعتبر رئيس قسم مراقبة السلاح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف أن "محاولات واشنطن عرقلة حصول تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، يشير إلى ضعف موقف الولايات المتحدة الأميركية في سوق السلاح"، مشيراً إلى أن "تنفيذ اتفاقية "إس 400" مع تركيا، يمضي وفق الجدول الزمني المتفق عليه".
ولفت إلى أن "الاتفاقية من المتوقع أن تنفذ بشكل كامل بنهاية 2019"، قائلا "ندرك الضغط الفج الذي تحاول واشنطن ممارسته على أنقرة لتخريب الاتفاق"، معتبراً أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو محاولة الإضرار سياسيا بمنافسيها في تجارة السلاح العالمية، كما أنه يشير إلى ضعفها المتمثل في عدم قدرتها على تقديم سعر وجودة أفضل في سوق السلاح العالمي".
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