الجيش: خرق دورية تابعة للعدو الاسرائيلي الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بأنه "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 4 عناصر بتاريخه الساعة 13.30، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا بطول حوالى 45 متراً وعرض حوالى 1.8 متراً داخل الأراضي اللبنانية، ثم غادرت عند الساعة 15.00 إلى داخل الأراضي المحتلة وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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