رئيس جامعة أسوان يبحث مع وزير الري إنشاء فرع جديد في توشكي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء مع وفد جامعة أسوان، إمكانية إنشاء فرع جديد للجامعة في مشروع توشكي ليكون نواة تنمية المجتمع العمراني بالمشروع.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن الهدف من إنشاء فرع لجامعة أسوان في مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي هو تحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات والبنية الأساسية الكبيرة الموجودة داخل المشروع، علاوة على تنمية منطقة توشكي بالكامل بواسطة جامعة أسوان التي تعتبر بيت خبرة في المحافظة.

وأضاف أنه من المقترح أن يضم فرع الجامعة في توشكي عددًا من الكليات العملية مثل كلية الزراعة والعلوم وهندسة الطاقة وكلية التمريض لأن هذه الكليات سيكون لها مردود مباشر وسريع على تنمية توشكي.

من جانبه أضاف الدكتور أيمن عثمان أن وزيرة الري رحب بفكرة إنشاء فرع لجامعة أسوان في توشكي ووعد بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لإنشاء هذا الفرع في أقرب وقت.

وأشار "عثمان" إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخر مع المسئولين في وزارة الري خلال الأسبوع المقبل لعرض خطة جامعة أسوان لإنشاء هذا الفرع وآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.