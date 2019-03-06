على 3 مراحل.. كيف تمكنت "السكة الحديد" من رفع جرار محطة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير - أحمد طرانة:

وسط انتشار أمني مكثف وآلات عملاقة، رفعت هيئة السكك الحديدية الجرار رقم "2302" المتسبب في حادث محطة مصر الذي وقع قبل أسبوع، وأودى بحياة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

عشرات من العاملين بورش أبو غاطس، وقوات الحماية المدنية والأمن، استعانت بهم هيئة السكك الحديدية في عملية رفع الجرار التي بدأت في العاشرة صباحا وانتهت في الثامنة مساءً، تخللتها زيارات للدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل، ومدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

بدأت عملية رفع الجرار، بإزالة الأسانسير الخاص بالمبنى الإداري الذي تحطم جراء اصطدام الجرار به، "لا نستطيع رفع الجرار إلا بعد نطمئن على المبنى"، بحسب مصدر بقوات الحماية المدنية.

عشر ساعات قضاها فريق عمل السكة الحديد في رفع الجرار من موقع الحادث، الذي تم على 3 مراحل، بدءًا من تفكيك الجرار مرورًا بتقطيعه لأجزاء حتى يتمكن الونش من رفعه، وسط ترقب تام من رجال الإسعاف المجهزين بالأسِرة بعد ترديد أنباء عن تواجد جثث أسفل الجرار.

في المرحلة الأولى لعملية الرفع، فُصلت مؤخرة الجرار بالكامل عن الجسم، تلاها الجزء الذي يقع في المنتصف متضمنًا خزان الوقود الذي تحطم بالكامل نتيجة الاصطدام، وبعد ذلك مقدمة الجرار، التي استغرقت وقتا طويلاً، بسبب اختراقها للمبنى الإداري.

وجد فريق عمل السكة الحديد، صعوبة شديدة في رفع الجزء الأمامي للجرار، بسبب تواجد معظمه داخل المبنى الإداري، وانتهت بالاستعانة بونش آخر تمثلت مهمته في نقل الأجزاء التي تم فصلها من الجرار إلى الورش.

ما يقرب من ثلاث ساعات قضاها الفريق في إزالة الجزء الأمامي للجرار، تخللتها دقائق شديدة الصعوبة، إذ كاد أن يسقط الجزء الأمامي للجرار على بعض أعضاء الفريق، أثناء رفعه، بسبب عدم ربط واير الرفع جيدًا.

بدأت مهمة عمل فريق الإسعاف بشكل أكبر، بعد الانتهاء من رفع الجرار مباشرة، بحثا عن ضحايا آخرين، في الوقت الذي تم نقل أجزاء الجرار إلى الورش، وإزالة ما تبقى من آثار الحادث، تمهيدًا لإعادة تأهيل المبنى والرصيف مرة أخرى.

لكن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قال لمصراوي إنه لم يتم العثور على أي أشلاء لضحايا حادث محطة مصر.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم نقل الجرار المنكوب إلى إحدى الورش التابعة للهيئة.