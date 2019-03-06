صور| القرية النوبية في أسوان تستقبل وفود "المبادرون" الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبلت جزيرة النباتات، والقرية النوبية بأسوان، اليوم الأربعاء، الوفود المشاركة في ملتقى المبادرات الأفريقية "المبادرون"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بداية من أول مارس وحتى 7 مارس الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وتجول المشاركون داخل جزيرة النباتات، وشاهدوا العديد من النباتات الفريدة المنتشرة بالجزيرة، كما تجولوا في القرية النوبية، وشاهدوا المباني النوبية القديمة.

يذكر أن الملتقى يشارك فيه شباب من 22 دولة أفريقية هي "زيمبابوي، سيراليون، بوروندي، أفريقيا الوسطى، ليبريا، كينيا، أوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكري، غانا، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

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