مقتل ألمانية وإصابة 6 أشخاص في حادث سير بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان – (د ب أ)
لقيت سيدة ألمانية حتفها إثر اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة في الأردن اليوم الأربعاء، حسبما أفادت سلطات الدفاع المدني.
كما أصيب ستة أشخاص، بينهم أربعة ألمان، في الحادث الذي وقع بمحافظة الكرك (130 كيلومترا) جنوبي العاصمة الأردنية عمان.
وأفاد موقع "هلا أخبار" المرتبط بالجيش الأردني، بأنه تم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المحافظة.
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