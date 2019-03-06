وكيل "صحة الوادي الجديد": فحص 46 ألف حالة للكشف عن "فيرس سي" خلال 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، عن فحص 46838 مواطنًا حتى الساعة 9 مساء اليوم السادس ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة".

من جانبها أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، تحقيق نسبة 224% من المستهدف، منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم السادس، الذي شهد فحص 9734 مواطنًا.

ولفتت وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل.

وأضافت الدكتورة السيدة مشرف، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقًا في مركز الخارجة و30 فريقًا في الداخلة و10 فرق ثابتة في الفرافرة و6 فرق في مركز باريس و6 فرق في مركز بلاط، وذلك لاستهداف 172635 مواطنًا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارجها.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوادي الجديد شهدت فحص 37140 مواطنًا حتى نهاية فعاليات اليوم الخامس من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية 1 مارس2019.