أردوغان: لن نتراجع عن شراء صفقة صواريخ "إس 400" الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتراجع عن شراء صفقة صواريخ "إس 400"، مع روسيا، لافتًا إلى أنه قد يتباحث مع موسكو شراء منظومة إس 500، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة أنقرة ببرنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وتسعى تركيا إلى شراء منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، إلا أنها تلقت تحذيرات دولية عدة، أخرها كان قائد القيادة الأوروبية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كريس سكاباروتي.

وقال سكاباروتي إنه ينصح أمريكا بألا تبيع مقاتلات F-35 لتركيا في حال إصرارها على الحصول على المنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية.

وأكد القائد في الناتو أن المنظومة الروسية لا يمكن أن تعمل مع المنظومات الموجودة لدى الحلف ولا في منطقة الدفاع الجوي التابعة للناتو، لافتا إلى أن ذلك يمثل المشكلة الأولى.

ورأى سكاباروتي أن المشكلة الثانية تكمن في بيع أمريكا لـF-35 لتركيا، مشيرًا إلى أن بيع هذه المقاتلات لحليف يمتلك نظاما دفاعيا روسيا، يعتبر أمرا "غير مقبول".