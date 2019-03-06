"المشدد" 10 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار في الأسلحة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ - الدائرة الرابعة - بمعاقبة فلاح، في مركز البرلس، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية، والعقاقير المخدرة بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام، في أحداث القضية رقم 3101 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 577 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 1 فبراير 2018، عندما ضُبط المتهم "ع. أ.ح.ع"، 38 سنة، وبحيازته أسلحة نارية متنوعة، عبارة عن بندقية آلية سريعة الطلقات، وبندقية خرطوش، ومسدس فردي الإطلاق، و86 طلقة نارية متنوعة بينهم 56 طلقة 9 مللي، بغرض الاتجار، بالإضافة إلى جوهر "الأمفيتامين"، المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحكمها المتقدم.