الجزائر / الجيش يتعهّد بحماية الإنتخابات

قال نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، أحمد ڤايد صالح خلال زيارته للمدرسة المتعددة الأسلحة بشرشال أن الجيش سيوفر الظروف الآمنة للسماح الجزائريين بممارسة حقهم الإنتخابي.

وفي بيان ثان صدر اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، في موقع وزارة الدفاع الجزائرية، عاد قائد الأركان للحديث عن الإستحقاق الرئاسي المقبل قائلا "الجزائر على أعتاب إستحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد إلتزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الإلتزام بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الإنتخابي في كنف الأمن والسكينة والإستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لابد أن يتحملها الجميع".

وأضاف "وتأكدوا أن الجيش الوطني الشعبي الذي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها، قلت إن إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة واليقظة وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال، فالجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".

*الخبر الجزائرية