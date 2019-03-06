الأمم المتحدة تطالب باريس بتحقيقٍ حول "الإستخدام المفرط للقوّة" ضدّ "السترات...

وكالات - طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا "بتحقيق معمق" حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة على ما يبدو خلال تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" منذ منتصف نوفمبر.

وقالت ميشال باشليه في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالات إستخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها".