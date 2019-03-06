وكالات - طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا "بتحقيق معمق" حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة على ما يبدو خلال تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" منذ منتصف نوفمبر.
وقالت ميشال باشليه في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالات إستخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطالب باريس بتحقيقٍ حول "الإستخدام المفرط للقوّة" ضدّ "السترات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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