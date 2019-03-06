ترامب يعرب عن "خيبة أمله الشديدة" من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أمله "سيخيب جداً جداً" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

وصرح للصحافيين "من المبكر أن نرى" ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالية صحيحة.