قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أمله "سيخيب جداً جداً" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.
وصرح للصحافيين "من المبكر أن نرى" ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالية صحيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعرب عن "خيبة أمله الشديدة" من كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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