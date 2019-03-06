بعد 8 سنوات من المتابعة .. استئنافية أكادير تحكم ببراءة المتابعين في حراك 20 فبراير بإقليم طاطا -صور

قضت المحكمة الإستئنافية في مدينة أكادير، مساء اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في دجنبر 2018، والحكم ببراءة المتابعين في ملف ما بات يسمى بـ”مخيم الكرامة” على هامش حراك 20 فبراير الذي عرفته منطقة “فم الحصن” بإقليم طاطا سنة 2011.

وأتى الحكم بعد 8 سنوات من المتابعة القضائية، انتهت أطوارها بسماع حكم البراءة، وسط تفاعل إيجابي من طرف عدد كبير من أهالي المتابعين، والمنظمات الحقوقية المواكبة للملف، والحاضرة في جلسة النطق بالحكم.

يشار أن المتابعين في الملف سالف الذكر، وجهت إليهم تهم جنائية ثقيلة، تتجلى في عرقلة المرور بالطريق العام، والتجمهر المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وارتكاب العنف في حقهم.

ويتعلق الأمر بعشرة من شباب منطقة فم الحصن في آقليم طاطا، وهم اوهيب سعيد بن محمد ، وجلالي محمد بن عثمان، وفداوي عبدالرحيم بن عبد السلام، و ندبلعيد عبدالرحيم بن البشير، واوزغربلت الحسن بن سعيد، واوشن حمزة بن جامع، و ارميدين إبراهيم بن البشير، والبداز جمال بن عبد الرحمان، واهرموش بلال بن عبد الله، وحميمو عبد السلام بن لحسن.

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