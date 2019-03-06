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كتب: ضياء السقا
أثار القيادي الإخواني المنشق، إبراهيم ربيع، جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، بعد اعترافه بترويج جماعة الإخوان لشائعة اعتناق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، للبهائية، مما دفع الأخير للرد.
وقال ربيع، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "الإخوان استغلوا اختفاء علاء مبارك في عام 2005 تزامنا مع ظهور البهائية، وقاموا بالترويج لشائعة اعتناق علاء مبارك لها، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بها، وذلك لضرب الرئيس مبارك عن طريق نجله".
من جانبه نشر علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بتويتر، تصريحات القيادي الإخواني المنشق، وعلق عليها قائلا: "هو فينا من كدة يا مسلمين.. والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده علي الهواء، سبحان الله".
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كانت هذه تفاصيل خبر إخواني منشق يكشف ترويج الجماعة لاعتناق ’’علاء مبارك‘‘ البهائية.. ونجل الرئيس الأسبق يرد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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