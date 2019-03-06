وهاب التقى قاسم: ساترفيلد وقح وشبيح ويحرض على الفتنة

اكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تصريح له بعد لقائه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد وقح وشبيح ويحرض على الفتنة ولو كنا دولة تحترم نفسها لوضعنا حداً لعربدته".

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