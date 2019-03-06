اللواء عثمان استقبل الشيخ ياسين جعفر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الشيخ ياسين جعفر ورئيس جمعية "بناء الغد" اسيد مروان جواد، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض لأمور تهمّ منطقتي الهرمل وعكار.

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