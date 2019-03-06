تيمور جنبلاط: العمل على تحديد سن الزواج ليس القضيةَ الوحيدة التي سنتابعها

لفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط خلال اختتام الاتحاد النسائي التقدمي، وبالتعاون مع مؤسسة الفرح الإجتماعية حملة مناهضة تزويج الطفلات "مش لعب ولاد إلى أن "واقع حقوق الإنسان في لبنان يتطلب تكثيف العمل من أجل تحصين المواطن بالقوانين والتشريعات التي تكفل حقوقه".

وأكد "انني أعدكم بأن ألتزم بوعدي بالتوقيع على قانونِ تحديد سنّ الزواج"، مشيراً إلى أن "العمل على تحديد سنّ الزواج ليس القضيّةَ الوحيدة التي سنتابعها مع الرفاق في كتلة "اللقاء الديمقراطي".