أبو زيد محيياً بيفاني: من حق الناس معرفة حقيقة الحسابات

وجّه النائب السابق أمل ابو زيد تحية الى المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني بعد مؤتمره الصحافي ، مشيرا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "بيفاني فنّد في كلامه اليوم المسؤوليات واعلن صراحة عن انجاز اتمام الحسابات التي من شأنها كشف المستور في المالية العامة".ورأى أن " المطلوب البناء على هذا الكلام وفتح الملفات بشكل واضح ، ولتعلن الحقيقة لان من حق الناس والرأي العام معرفة الحقيقة - كامل الحقيقة – في هذه الملفات ومن المسؤول عن وصول الدولة الى هذا الدرك من العجز والاهمال ؟".

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