القواس يلتقي الغريب: عودة النازحين لديارهم أولوية وطنية لبنانية

زار عضو القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في مكتبه في الوزارة مهنئاً ومتمنياً له النجاح في مهامه الجديدة. وأكد القواس أن "عودة النازحين السوريين إلى ديارهم هي أولية وطنية لبنانية نظراً للواقع الإقتصادي والإجتماعي التي يرزح تحته لبنان إلى جانب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون"، مطالباً الحكومة "بتفعيل العلاقات اللبنانية السورية الدستورية وبالتنسيق الكامل بين الدولتين الجارتين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

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