اللجنة الأهلية للمستأجرين تشكر النواب الذين اقترحوا تعديلات على قانون الإيجارات الجديد

تقدمت اللجنة الأهلية للمستأجرين بالشكر "من النوّاب المحترمين الذين تقدمّوا بإقتراح قانون تعديلي لبعض مواد قانون الإيجارات الجديد التي تثير عدم إستقرار في إجتهادات المحاكم كما إقتراحات تساهم في رفع بعض الظلامة اللاحقة بفئة المستأجرين الخاضعين لهذا القانون".
كما ناشدت اللجنة النوّاب أعضاء لجنة الإدارة والعدل "للنظر إلى التعديلات المقترحة آخذين بعين الإعتبار حقّ السكن المقدّس كما الظروف الإستثنائية الواجب الأخذ بها كما نصّ عليه قرار المجلس الدستوري رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 ".
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