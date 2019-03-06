جريصاتي: هدية وزارة البيئة إقرار تعديلات كيغالي واتفاق باريس لتغير المناخ

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً على اقرار المجلس النيابي البندين 3 و6 من جدول اعمال الجلسة التشريعية المتعلقين بطلب الموافقة على الانضمام الى تعديلات كيغالي – روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال وطلب الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق بإتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ أن "هدية مزدوجة من وزارة البيئة اليوم الى الشعب اللبناني: أولاً إقرار المجلس النيابي تعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون ، وثانياً الموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ ، ويبقى الشكر الى السادة النواب ونعلّق عليهم الامل بإقرار قانون المحميات الطبيعية قريباً ".

وكان وزير البيئة رعى اليوم في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة حفل تسليم افادات تصريح عن انبعاثات الغازات الدفيئة للشركات الخاصة التجارية والصناعية بحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو وعدد هذه الشركات 27 هي : عبود كو يونيفورم ، آراب برينتينغ برس ، بنك عودة ، بنك بيمو ، بلوم بنك، بويكر ، براسري ألمازة ، كات أند ماوث ، شاتو كسارة ، كراون فلاور ميلز ، Earth Technologies، e-Ecosolutions ، فرنسبنك، فريحة فود كومباني، جميّل إخوان، هولسيم، كابلات لبنان، ليبرازيل ماتريس، باتشي، مؤسسة لبنان للاوكسيجين والاستيلين ، ترابة سبلين، سيكومو، تيكنيكا إ،ترناشونال، ترامستيل، V4 advisors ، Wilco ، Work Wear Basics.

وأعربت الممثلة المقيمة للـUNDP سيلين مويرو "عن سرورها للقاء الوزير جريصاتي لأول مرة منذ تعيينه، حيث مرّت بضعة اسابيع فقط على تعيينه لكن حماسه وطاقته باتا واضحين بالفعل".وقالت " أود أن أؤكد له أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيكون هنا كشريك رئيسي لوزارة البيئة كما كنا خلال العقود الثلاثة الماضية. ويحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دفع أهداف التنمية المستدامة في لبنان ، لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتغير المناخ ".