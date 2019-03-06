ميقاتي طالب وزير المال بدفع مستحقات "لافاجيت" لاعطاء العمال حقوقهم

طالب رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب، وزير المال علي حسن خليل بدفع مستحقات شركة "لافاجيت" المولجة جمع النفايات في مدينة طرابلس لكي تتمكن من دفع مستحقات العمال الذين نفذوا اضرابا نتيجة تقصير الشركة في دفع مستحقاتهم. ووعد وزير المال بأن يعطي هذا الأمر الاولوية اللازمة. اما ميقاتي، فطالب بدوره شركة لافاجيت بتنظيف الشوارع في مدينة طرابلس من النفايات منعا لتراكمها.

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