المرابطون: الدرجات الست للأساتذة المتمرنين حق مكتسب يكفله القانون بموجب سلسلة الرتب والرواتب

اعتبرت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، في بيان أن أسمى المِهَن هي مهنة التعليم و تربية الأجيال الصالحة لتكون عمادا" للوطن، متوجهة إلى جميع المعلمين بالتهنئة بمناسبة عيد المعلم، ومؤكدة أهمية القطاع التعليمي في لبنان.

ولفتت الى أن ما نسمعه في الاعلام من لغطٍ حول المنتسبين الجدد للملاك - الدرجات الستة- هو محض افتراء و تضليل للرأي العام يضع كل من كلية التربية في الجامعة اللبنانية و مجلس الخدمة المدنية موضع الشبهة و التشكيك. فمن المعروف أن مجلس الوزراء هو من يعلن عن الحاجات بناءا" على كتاب من وزارة التربية، ليقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء مباريات مفتوحة يتقدم إليها حملة الإجازات التعليمية بموجب الاختصاص، لينجح من يستحق ثم يُصدر مجلس الوزراء مرسوما" بإلحاقهم في كلية التربية، حيث يخضعون لدورة تدريبية تترافق مع ساعات تدريس في الثانويات بإشراف مدربين من كلية التربية ، يحصل في نهايتها كل متدرب على شهادة كفاءة في التربية بحسب اختصاصه.

وأكّدت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في المرابطون، أن الدرجات الست لأساتذة التعليم المتمرنين هي حق مكتسب يكفله القانون بموجب سلسلة الرتب و الرواتب، و الواجب يُحتّم عدم تسييس هذا الموضوع و عدم اخضاعه لهرطقات البازار السياسي أو الطائفي.

وختمت إدارة المهن الحرة بالاشارة الى أن الإضراب الذي دعا اليه اساتذة الجامعة اللبنانية محق ، لجهة عدم تفريغ الاساتذة لحينه، الأمر الذي يُعدّ مُستغربا". و هي تؤكد أن المَساس بالجامعة الوطنية و أساتذتها و هضم حقوقهم و حقوق اساتذة التعليم الرسمي يَضُر بالمصلخة العامة لهذا القطاع و نشدد على ضرورة الإسراع لإيجاد حلول عمليّة تُعطي كل ذي حق حقه.