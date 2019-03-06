حبشي: للحفاظ على ما تبقى من الجامعة اللبنانية

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي إلى أنه "استكمالاً للممارسات الكيدية والتسلطية من قبل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، تحديداً في ما يخص قراراته المتتالية، نتمنى الحصول على الاجوبة من اصحاب المسؤولية"، مناشداً وزير التربية أكرم شهيب لـ"الحفاظ على ما تبقى من الجامعة اللبنانية من ممارسات من يفترض به ان يكون رئيسها وحريصاً عليها".

وسأل حبشي، وزير التربية "هل سيبقى ملف الجامعة اللبنانية مهملاً؟، مشيراً الى انه "يجب اعادة النظر بكل القرارات الناتجة عن ممارسات تعتريها الكثير من الشوائب تحت ادارة الرئيس الحالي"، آملا: "ان يكون ملف الجامعة اللبنانية على سلم اولويات الوزير وان يبادر الى التفتيش في ممارسات رئيسها وقراراته على المستوى الاداري والأكاديمي "لأنه لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول الخلفيات الفئوية لقرارات رئيس الجامعة".

وتمنى "أن يبادر وزير التربية المستلم حديثاً وزارته والذي لدينا ملء الثقة به إلى معالجة هذا الملف وطرحه على مجلس الوزراء للقيام بإصلاحات جذرية واحترام خصوصيات المجتمع اللبناني القائمة على احترام ميثاق العيش المشترك في الجامعة اللبنانية لتأمين جودة التعليم فيها كي تقوم بدورها الوطني والانمائي المنتظر منها"، متعهداً بـ"متابعة هذا الملف بكامل تفاصيله التي لن نسكت عنها بعد اليوم وذلك بهدف بناء طالب ومواطن أفضل".