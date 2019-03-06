زار نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق وزير المالية علي حسن خليل، وتباحثا معه في أمور تتعلق بقضاء بشري. وقد شكراه على كل ما قام به سابقاً، ووضعوا خارطة طريق لمتابعة كل المسائل المتعلقة بأمور جبة بشري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع واسحق زارا خليل وبحثا معه في شؤون بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.