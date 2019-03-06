سيناتور أميركي: بن سلمان احتجز الحريري ومتورط بمقتل خاشقجي وهو زعيم عصابة

لفت السيناتور الاميركي ماركو روبيو إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري وطرد سفير كندا ومتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويمارس القمع"، مشيراً إلى ان "ولي العهد السعودي زعيم عصابة وحاكم قاس بلا رحمة".

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