السفير الأميركي بالسعودية: تزويد إيران لحزب الله بالسلاح يهدد ديمقراطية لبنان الهشة

أكد السفير الأميركي الجديد في الرياض الجنرال جون أبي زيد أن "تزويد إيران لحزب الله بالسلاح يهدد ديموقراطية لبنان الهشة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون هناك محاسبة عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وخلال لجلسة لمجلس الشيوخ، لفت أبي زيد إلى أن "هناك تحديات تشوب العلاقة مع السعودية مثل حرب اليمن وقتل خاشقجي والانتهاكات بحق النشطاء"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستواصل حربها ضد الإرهاب".

واتهم أبي زيد إيران بزعزعة الإستقرار في المنطقة، معتبراً أنه "شرف كبير لي أن أعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية".

وشدد على "أننا نعمل على ضمان أمن العراق ومساعدته على مواجهة الأخطار"، لافتاً إلى أن "التعاون العسكري مع السعودية ضروري لنشر الأمن وحماية حياة الأميركيين"، موضحاً أن "السعودية تساهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل داعش".