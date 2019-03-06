لاريجاني: العلاقات الايرانية العراقية ودية للغاية

وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، العلاقات الايرانية العراقية بانها ودية للغاية في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه "لحسن الحظ فان العلاقات بين ايران والعراق ودية للغاية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

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