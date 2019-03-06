الأمم المتحدة تحذر الهند من السياسات المثيرة للانقسام

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ميشيل باشليه، الهند من أن "السياسات المثيرة للانقسام قد تقوض النمو الاقتصادي"، مشيرةً إلى أن "الأجندات السياسية الضيقة تهمش الفئات المهددة في مجتمع لا يتسم بالمساواة".
ولفتت إلى "اننا نتلقى تقارير تشير إلى زيادة المضايقات واستهداف الأقليات، لا سيما المسلمين، والأشخاص المنتمين لجماعات مهمشة ومحرومة مثل الداليت".
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