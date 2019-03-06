الشرطة الاسكتلندية تعلن أنها فجرت عبوة ناسفة عُثر عليها بجامعة غلاسكو

أعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها فجرت عبوة ناسفة عُثر عليها في جامعة غلاسكو. وكانت إدارة جامعة "غلاسكو" البريطانية قد أعلنت عن "إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، عقب العثور على طرد مشبوه داخل غرفة بريد بالجامعة"، مشيرةً إلى أنه "بناء على توصية شرطة اسكتلندا، تم إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، في إجراء احترازي، بعد العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد الخاصة بالجامعة".

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