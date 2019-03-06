أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن إلقاء القبض على 400 من عناصر تنظيم "داعش خلال" محاولتهم الفرار من جيبهم الأخير في منطقة الباغوز شرق الفرات عند الحدود العراقية السورية.
وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن "مئات من عناصر "داعش" استسلموا في العمليات في الباغوز شرقي سوريا".
يذكر أن الباغور هي آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا وتقع عند آخر نقطة لنهر الفرات قبل الحدود مع العراق وتتبع لمحافظة دير الزور.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تعلن إلقاء القبض على 500 عنصر من "داعش" أثناء فرارهم من الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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